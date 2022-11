Pagelle Spagna-Germania 1-1 | Mondiali calcio 2022 | voti in diretta

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022)Unai Simon 6,5: attento in uscita su Sané, avviato verso la porta. Ogni tanto va in difficoltà quando ha il pallone tra i piedi, riuscendo sempre ad evitare guai. Bravo a rimediare a un suo errore con un miracolo su un tiro di Kimmich, non può nulla sul tiro di Fullkrug. Carvajal 5,5: il terzino del Real rientra nei titolari dopo aver fatto panchina nello scorso match, non dando molto apporto in avanti e faticando dietro grazie alla buona prova di Gnabry. Rodri 6: per non essere un difensore centrale naturale si comporta degnamente: partita ordinata la sua, interventi corretti e una buona garanzia per la porta di U.Simon. Inizia a faticare con l’entrata in campo di Fullkrug. Laporte 6: idem per il centrale del City, che considerando il suo status internazionale, non spicca più di tanto ...