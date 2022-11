Oroscopo giornaliero | 27 novembre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 27 novembre 2022) La luna in Capricorno si connette con Nettuno in Pesci alle 5:06 del mattino, ispirando scoperte creative. La luna incontra Plutone in Capricorno alle 11:43, il che può trovarci seduti con emozioni intense, ma potrebbero aver luogo enormi trasformazioni. La luna si mescola con Giove in Pesci alle 15:11, ispirando un’energia happy-go-lucky, e siamo particolarmente