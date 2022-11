“Non era sicuro pedalare sotto un nubifragio | ci siamo fermati E l’azienda ci ha punito con lettere disciplinari” | lo sciopero dei rider di Just Eat

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) Raggiunti da una lettera disciplinare perché hanno chiesto sospendere le consegne durante un diluvio. È quanto accaduto a trediEat, che insieme ad altri colleghi si sono radunati in piazza Duca d’Aosta a Milano per un presidio. “Ci dicono che che non avevamo voglia di lavorare. Non è vero: non si poteva proprio”, spiega Marco Patti, uno deicui è stata mandata la lettera. La richiesta – argomentano i tre – era di aspettare che le condizioni permettessero di lavorare in sicurezza. “davanti a un’azienda che ha violato, oltre che la normativa sulla sicurezza, anche il suo protocollo aziendale”,linea Davide Contu, sindacalista Filt – Cgil. “Non poscontinuare a lavorare così come schiavi”, conclude Slim. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.