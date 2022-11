Nel Belgio volano gli stracci? Vertonghen risponde a De Bruyne | «attacchiamo male | siamo vecchi»

(Di domenica 27 novembre 2022) Il clima in casapotrebbe peggiorare nelle prossime ore dopo le dichiarazioni diche fanno eco a quelle di Derilasciate al The Guardian. Il Daily Mail riporta le parole del centrale difensivo delche non ha passato un buon pomeriggio dopo che davanti a sé aveva un Ziyech indiavolato.ha espressamente detto che ci sono questioni di cui «non si dovrebbe discutere all’aria aperta», visibilmente deluso e nervoso dopo il 2- 0 subito dal Marocco, si è soffermato sui gol presi da calcio piazzato, il primo dei quali annullato per fuorigioco. «Abbiamo subito due gol identici su calcio piazzato, due volte sul primo palo. Palloni che non dovrebbero mai entrare. La prima volta la linea si è mossa bene, la secondo no». La squadra seconda nel ranking Fifa,è in difficoltà. ...

BRUXELLES. Scontri e scene di guerriglia urbanacentro di Bruxelles dopo la sconfitta delcon il Marocco in una gara del girone ai Mondiali di calcio in Qatar. Come riporta Dernière Heure , che pubblica foto e video degli scontri, la ...AGI - Festa e scontri a Bruxelles per il 2 - 0 del Marocco contro ilai mondiali del Qatar.centro città, in zona Place Bourse, oltre un centinaio gli agenti sono stati oggetto di lancio di petardi. Diversi arredi urbani e qualche auto sono stati distrutti. ...Belgio - Marocco, scoppia la guerriglia a Bruxelles dopo la partita in Qatar. «Non venite in centro», è un ordine ben preciso quello lanciato ai tifosi dal sindaco di ...