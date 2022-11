Napoli Futsal-Avellino | derby da urlo | incasso devoluto in beneficienza

(Di domenica 27 novembre 2022) Un po’, fra l’altro molto sentito. Un po’ big match della nona giornata di regular season, perché ilnonostante i due passaggi a vuoto (fra Coppa Divisione e campionato) è pur sempre primo e il Sandro Abatedell’ex Piero Basile ha cominciato a correre da qualche turno. Un po’ super sfida che sfocia nel sociale: tutto l’della sfida di Cercola, in programma venerdì 25 novembre alle ore 20.30 e visibile in diretta streaming suTV, saràin beneficenza a La Casa di Matteo, come ufficializzato dal club di Serafino Perugino. Fonte articolo e foto: www.divisionecalcioa5.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

L'INTERVISTA A RAFINHA:- SANDRO ABATE 6 - 0 (0 - 0 p.t.): Ganho, F. Perugino, Arillo, Rafinha, Mancha, De Luca, Franzese, Honorio, De Simone, A. Perugino, Mateus, ...Serie A maschile Intanto, nella Serie A New Energy, aspettando un Olimpus Roma chiamato a rispondere nel derby di Pomezia al successo del, per tornare a - 2 dalla vetta, il Real San ...Parma-Inter Women e non solo: tutta l’Inter su IN. NON SOLO INTER WOMEN – Non perdere nessuna notizia sulla stagione dell’Inter Women, non solo in Serie A Femminile, grazie alla sezione dedicata INTER ...Le rimaneggiate Volpi salernitane sconfitte 5-0 dai vice campioni d’Europa nella terza e ultima giornata di Elite Round. Serie A maschile: il Real San Giuseppe non si ferma più ...