Napoli e i Napoletani sono accerchiati Avete sentito Maradona jr?

Leggi su napolipiu

(Di domenica 27 novembre 2022) Ilsi prepara per la ripresa del campionato, ma fuori dal campo Diego Armandojr lancia un grave allarme.! Siamoma non solo ile i: è tutto il Sud in queste condizioni. Ci scippano scudetti e trofei nel calcio e ci sottraggono risorse e benefici in campo economico-sociale-culturale e con nonchalance incredibile ci accusano di tutti i mali di questo mondo. Siamo colonia senza giornali e tv e nel calcio come nella politica se le cantano e le raccontano a modo loro. Senza contraddittorio e confronto se la ridono pure. Pensate a quel buontempone del giornalismo lombardo che aveva consigliato alle scuole di calcio italiche di tenere ad esempio l’intervento di Tomori su Ikone in area milanista. “Propongo alle scuole calcio di ...