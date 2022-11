Muore a 5 anni dopo aver ingoiato uno spillo La mamma | “È come se non sapessi come affrontare il lutto | come sentirmi | cosa pensare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) È morto peruno. Si terranno oggi, domenica 27 novembre, i funerali del piccolo Kyle Lewis. Il bimbo è stato ricoverato al Rotherham General subitol’incidente ma le sue condizioni erano critiche. Siamo nello Yorkshire, Inghilterra. La morte di Kyle risale al 28 ottobre: loha danneggiato per il 90% il suo cervello e gli ha causato quattro arresti cardiaci.quattro rianimazioni e una battaglia durata tre giorni, il piccolo non ce l’ha fatta. “Non si è mai pronti per veder morire un figlio”, ha detto laEmma Lewis. Su GoFundMe è attiva una campagna per aiutare i genitori a pagare il funerale.”Èse non...