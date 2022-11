Mosca | la petizione contro la guerra delle madri dei soldati | «Portate via i nostri figli da quell’ignobile tritacarne»

(Di domenica 27 novembre 2022) Dopo mesi di combattimento su territorio ucraino le mamme deirussi chiedono di riavere i loroa casa, lontano da quello che chiamano «un ignobile». Il movimento Resistenza femministalae un gruppo organizzato didimobilitati e a contratto hanno pubblicato una lettera aperta, invocando la fine dellae chiedendo il ritirotruppe russe dal territorio ucraino. Il documento è stato pubblicato in coincidenza con la festa della mamma in Russia ed è rivolto ai membricommissioni competenti della Duma e del Consiglio della Federazione:«Chiediamo il ritirotruppe dal territorio dell’Ucraina, il ritorno a casa di tutti i ...

