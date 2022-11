Morto Renato Balestra | perché è una grave perdita per l' Italia

(Di domenica 27 novembre 2022) Èsabato sera a Roma lo stilista, indiscusso stilista dell'alta moda. Aveva 98 anni. Ad annunciarlo sono state le figlie Fabiana e Federica assieme alla nipote Sofia alle quali andrà la gestione del marchio. I funerali si terranno martedì 29 novembre nella Chiesa di Santa Maria del Popolo nella Capitale. Nel corso della sua lunga carriera ha vestito modelle, attrici, personalità e teste coronate di tutto il mondo. Nato a Trieste nel 1924 in una famiglia di ingeneri e architetti si dedica alla pittura, alla musica e alla scenografia. La sua carriera nella moda inizia per caso, quando gli amici inviano uno dei suoi bozzetti al Centrono della Moda (CMI): notato subito per il suo talento, partecipa a una sfilata di Alta Moda. Nel 1953 è già uno stilista di successo e abbandona gli studi di ...

Nato a Trieste, aveva 98 anni.Balestra ènelle scorse ore a Roma. Era il decano degli stilisti, la sua attività era iniziata nel 1959. Aveva vestito alcune delle più importanti stelle del cinema, fra l'altro. All'età ...Si terranno martedì 29 novembre, a Roma, i funerali dello stilista e decano della modaBalestraieri a 98 anni nella sua casa capitolina. Ad annunciare la data per l'ultimo saluto ad uno dei protagonisti dell'Alta Moda italiana, sono le figlie Fabiana e Federica assieme ...È morto, all’età di 98 anni, lo stilista Renato Balestra, creatore dell’omonimo marchio di alta moda. Nato a Trieste, nel 1954 si trasferisce a Roma. La passione per il cinema lo porta a disegnare i c ...ROMA - Si terranno martedì 29 novembre, a Roma, i funerali dello stilista e decano della moda Renato Balestra morto ieri a 98 anni nella sua casa capitolina. Ad annunciare la data per l'ultimo saluto ...