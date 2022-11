Morto improvvisamente ministro bielorusso | mistero Fonte ucraina | avvelenato dai russi

(Di domenica 27 novembre 2022) Ildegli Esteri della Bieloa è. Aveva 64 anni. Molte attestazioni di cordoglio dallaa, il principale alleato. Fra l’altro, il decesso è avvenuto all’indomani dell’incontro proprio fra i due ministri degli Esteri. Secondo un portavoce ucraino l’uomo politico è stato, proprio dai, per “avvertire” il dittatore della Bieloa sulle politiche da adottare in tema di guerra in corso. L'articolo dai ...

Giovan Giuseppe Di Massa , idraulico, è riuscito a resistere al fiume di acqua, fango e pietre che lo hatravolto e trascinato per metri e metri, sballottandolo alla fine nella cavità ...il ministro degli Esteri bielorusso: KIev ipotizza l'avvelenamentoIl Cremlino prevede di stabilizzare il fronte in Ucraina durante l'inverno e poi di ripartire con l'offensiva in primavera, pur sapendo che ciò comporterà grandi perdite fra i… Leggi ...Ed è in questo contesto che s’inseriscono le reazioni dubbiose che hanno accompagnato ieri la notizia della morte improvvisa di Vladimir Makei, il 64enne ministro degli Esteri della Bielorussia legato ...