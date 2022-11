Morto Doddie Weir | il leggendario gigante del rugby scozzese | aveva 52 anni | era malato di Sla

Weir , campione di rugby scozzese e attivista per i malati di Sla (come lui). Aveva 52 anni. Weir, il cui vero nome è George , seconda linea alta quasi 2 metri, ha giocato 61 volte (caps) ...Weir , campione di rugby scozzese e attivista per i malati di Sla (come lui). Aveva 52 anni. Weir, il cui vero nome è George , seconda linea alta quasi 2 metri, ha giocato 61 volte (caps) ...È morto Doddie Weir, campione di rugby scozzese e attivista per i malati di Sla (come lui). Aveva 52 anni. Weir, il cui vero nome è George, seconda linea alta quasi 2 metri, ...È morto a 52 anni Doddie Weir. Era una leggenda del rugby scozzese e attivista per i malati di Sla: aveva messo in piedi una fondazione per raccogliere soldi per cercare una cura.