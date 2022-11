Moretto e Rex | due cani legati per anni ad una catena ora di nuovo liberi e adottabili

Leggi su bergamonews

(Di domenica 27 novembre 2022) Un pezzo circoscritto di cortile, sempre quello. Percorso avanti e indietro. Instancabilmente, ossessivamente, con lache si tendeva ad ogni passo aggiunto, a ogni anelito di libertà. Per ore, giorni, mesi,. Perennemente esposti alle intemperie, malnutriti, mal curati. Senza carezze, senza amore, senza corse e salti e capriole. Un’esistenza che scorreva nel vuoto. Così, denuncia la Lav di Bergamo, hanno vissutoe Rex, rispettivamente per 12 e 5. “Perché ci sono Regioni dove tenere iè ancora pienamente legale, perché ci sono persone che negli animali vedono solo ‘cose’, da usare e da sfruttare – spiegano – Perché ci sono persone che girano il viso dall’altra parte…e persone che invece non lo fanno. Ed è grazie a una di queste persone che ...