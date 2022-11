Calciomercato.com

Sicuramente non prenderà corpo la suggestione, accostato (senza motivo apparente) ai ... Il difensore exera arrivato a Palermo per fare il titolare, ma si è ritrovato indietro nelle ...... lato Inter e Roma , l'arrivo di ragazzi più conosciuti come Radja(durato poi un anno) ... con 12 punti totali scaturiti dalle sue giocate (, Empoli e Lecce in A, HJK Helsinki in ... Monza, Nainggolan svela: 'Ho incontrato Galliani' | Mercato Il centrocampista belga, ormai in uscita dall’Anversa a gennaio potrebbe nuovamente essere rossoblù. Al momento però à tutto ancora da vedere Radja Nainggolan, al momento in Qatar per assistere al suo ...Il Cagliari sogna il grande ritorno di Radja Nainggolan ma tra i due c'è un terzo incomodo: arriva la chiamata di Galliani ...