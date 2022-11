Mondiali | Shaqiri | anche il Brasile ha i suoi punti deboli

Accanto al suo ct, non sembra preoccupato l'ex interista Xherdan. "Anche il Brasile ha i suoi punti deboli - spiega - , nonostante abbia talmente tanti buoni giocatori che è difficile ...Almeno un calciatore nerazzurro è arrivato in finale aidal 1982: Altobelli, Bergomi e ... Nagatomo (Giappone); Hakimi (Marocco); Cancelo e Joao Mario (Portogallo);(Svizzera); Godin e ..."Dico la verità, attendo con impazienza questa partita con il Brasile. Quando ero bambino mi piaceva tantissimo vedere le partite della Seleçao, e forse anche per questo sono diventato un professionis ...La Svizzera si avvicina al secondo duello contro il Brasile in due edizioni consecutive dei Mondiali, il terzo nella storia, consapevole della propria forza e di quella degli avversari. Con un bilanci ...