Mondiali | Ronaldo | “Neymar il Brasile ti ama e ti ammira”

In Qatar Cristianoè diventato il primo calciatore a segnare almeno un gol in cinque differenti edizioni dei. Ma Andy Murray ha preso chiaramente di Leo Messi, che ha eguagliato ......sui possibili rischi connessi alla privacy per chi si reca in Qatar per seguire idi ... comunque, molto interessante soprattutto con la presenza di campioni come Cristianoe Luis ...Quando Andy Murray parla di calcio, difficilmente passa inosservato. Nel 2006, quando era ancora un teenager, disse a Tim Henman che avrebbe ...Il Manchester United, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, valuta le alternative per sostituirlo. E va detto, non è una sostituzione da poco. I petali della margherita da sfogliare non sono molti e ...