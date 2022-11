Mondiali Qatar 2022 | Spagna-Germania 1-1

... decisiva sfida contro la Croazia, sul web impazzano ironie e meme con la nazionale belga composta dalla 'versione attempata' dei calciatori partiti per ilSpagna e Germania pareggiano 1 - 1 nel big match della seconda giornata del Gruppo E deidi2022. Il risultato permette alle Furie Rosse di salire a 4 punti, al primo posto solitario. La Germania, a quota 1, è ultima alle spalle di Giappone e Costa Rica che hanno 3 punti. I ...La Francia campione del mondo in carica si è qualificata con un turno d'anticipo agli ottavi di finale del Mondiale che si sta giocando in Qatar grazie alle vittorie su Australia e Danimarca.La partita giocata ieri in Qatar tra Argentina e Messico era molto importante per capire se l’albiceleste avesse ancora qualche chance di passare il suo girone dei Mondiali di calcio. Messi e compagni ...