Mondiali Qatar 2022 | scontri a Bruxelles dopo la vittoria del Marocco

(Di domenica 27 novembre 2022)e disordini alaper 2-0 delai danni del Belgio nella seconda giornata deidi. Durante i festeggiamenti in centro città, in zona Place Bourse, i tifosi marocchini hanno lanciato petardi addosso alla polizia, e diversi arredi, compresa qualche auto, sono stati distrutti. Il sindaco Philippe Close ha sconsigliato ai cittadini di recarsi nel centro e ha avvertito che i responsabili saranno arrestati. SportFace.

