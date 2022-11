Mondiali Qatar 2022 | Hakimi festeggia la vittoria del Marocco con la madre sugli spalti VIDEO

BRUXELLES. Scontri e scene di guerriglia urbana nel centro di Bruxelles dopo la sconfitta del Belgio con il Marocco in una gara del girone aidi calcio in. Come riporta Dernière Heure , che pubblica foto e video degli scontri, la tensione è salita dopo la partita, quando centinaia di persone si sono riunite in centro per ...AGI - Festa e scontri a Bruxelles per il 2 - 0 del Marocco contro il Belgio aidel. Nel centro città, in zona Place Bourse, oltre un centinaio gli agenti sono stati oggetto di lancio di petardi. Diversi arredi urbani e qualche auto sono stati distrutti. Il sindaco,...Il Marocco ha battuto per 2-0 il Belgio, in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali in Qatar 2022. I gol di Sabiri al 73' e ...Dopo le due settimane di pausa per la sosta dei mondiali in Qatar, domani, per la Fiorentina di Italiano è tempo di tornare in campo. La squadra si ritroverà al centro ...