Mondiali | Giappone - Costarica 0 - 1

Clamoroso scivolone dei nipponici che non replicano il successo sulla ...Con un gol di Fuller al 36' del secondo tempo Costarica ha battuto il1 - 0 nella seconda giornata del gruppo E dei2022. Primo tempo con pochi sussulti, nella ripresa ilprova a rendersi pericoloso con Morita ma Navas respinge. Il gol di ... Mondiali in Qatar: alle 14 Belgio-Marocco, gli aggiornamenti in diretta. Stasera Spagna-Germania [themoneytizer id=”99064-6] Ad aprire questa domenica di gare del Mondiale di calcio, sono state Giappone e Costa Rica, nella 2° giornata del Girone E. Partita equilibrata, con poche emozioni fino al ...L'ultimo successo della nazionale centroamericana risaliva ai Mondiali del 2014. A farne le spese in quell'occasione fu l'Italia di Prandelli.