Mondiali | Gazzetta | “Lewa che emozione”

Leggi su seriea24

(Di domenica 27 novembre 2022)- Come riporta lala Polonia si aggrappa andoski in maniera importante ad oggi in maniera importante. “Arabi furiosi, ma… L’Arabia ha preso a morsi la Polonia, spargeva un entusiasmo organizzato: palla a terra, linea difensiva alta, pressioni-aggressioni. La Polonia aveva studiato. Per esempio, non è mai andata in fuorigioco, al contrario dell’Argentina nella sconfitta storica con i sauditi. La Polonia ha sofferto, però ha resistito e si è compattata nel suo 4-4-2 vecchio stile. Ha atteso con pazienza che gli arabi rifiatassero per colpirli con un’azione avviata d Szczesny e passata per Cash, Zielinski endowski, con gol del centrocampista del Napoli. La Polonia non esibisce un gran gioco, ma ha qualche grande giocatore. L’Arabia è nella situazione opposta, ...