Agenzia ANSA

Queiroz ha invitato Klinsmann a visitare il ritiro iraniano aiper "ascoltare quanto amano e rispettano il calcio" nonostante le critiche "oltraggiose", ma sostenendo che sarà il benvenuto ...Dopo la vittoria emozionante e all'ultimo respiro contro il Galles , l' Iran va all'attacco di Juergen Klinsmann . Il tedesco, che fa parte del gruppo di studio tecnico della FIFA , si è infatti reso ... Mondiali: furia Iran per critiche Klinsmann, si dimetta da Fifa - Calcio La federcalcio dell'Iran ha chiesto le dimissioni di Juergen Klinsmann dal gruppo di studio tecnico della Fifa dopo i commenti che l'ex nazionale e allenatore tedesco ha accusato la nazionale iraniana ...Il programma dei Mondiali di oggi, domenica 27 novembre, in tv, con gli orari e come vedere in diretta sulla Rai le partite di Qatar 2022 ...