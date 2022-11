Mondiali | Belgio-Marocco 0-2 | i nordafricani a un passo dagli ottavi

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 27 novembre 2022) Dopo aver pareggiato con la Croazia ilbatte il2-0 e si pone in piena corsa per il passaggio aglidi finale. Subito una grande occasione per Batshuayi, dall'altra parte ci prova Hakimi, poi in pieno recupero del primo tempo Ziyech beffa su punizione Courtois e sblocca il risultato, ma l'arbitro annulla dopo l'on field review per fuorigioco attivo di Saiss. In avvio di ripresa pericoloso Eden Hazard, Boufal sfiora il vantaggio che trova poi il neo-entrato Sabiri. La chiude Aboukhlal nel recupero.Gruppo F Classifica:4,3, Croazia 1, Canada 0 23/11 11.00-Croazia 0-0 23/11 20.00-Canada 1-0 27/11 14.000-2 27/11 17.00 Croazia-Canada 01/12 16.00 ...