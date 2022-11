Moda | morto lo stilista Renato Balestra Lo chiamavano il “globetrotter”

(Di domenica 27 novembre 2022) Lo, decano dei couturier dell'altaromana, èieri sera, 26 novembre 2022, in una clinica romana, dopo un breve ricovero. Aveva 98 anni. A darne notizia l'ufficio stampa e le figlie, Federica e Fabiana L'articolo proviene da Firenze Post.

