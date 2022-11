Milan in ansia per Kjaer | si è infortunato | l’annuncio sulle condizioni

Sembra non sbloccarsi la trattativa tra l'Inter eSkriniar per il rinnovo contrattuale del difensore slovacco. Una trattativa che si è accesa ... Sui social cresce l'dei tifosi, che di fronte ...L'attesa genera, timore dell'imprevisto. E quando si parla di rinnovi di giocatori simbolo, ogni giorno che ... Ma il desiderio popolare suSkriniar si sposa in pieno col pensiero della ...QS in prima pagina: 'Brasile in ansia per Neymar. E Messi rischia di uscire' 'Brasile in ansia per Neymar. E Messi rischia di uscire' scrive il QS in prima pagina sul Mondiale. Giorni intensi per il M ..."Contiamo di chiudere entro la fine del Mondiale", aveva detto Beppe Marotta a proposito del rinnovo di Milan Skriniar. Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, adesso lo slovacco ...