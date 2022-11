Pianeta Milan

... in casa Inter, il rinnovo del difensoreSkriniar, già molto vicino all'addio nell'ultima sessione di mercato. Della sua situazione ha parlato l'ex centrale nerazzurro, Ramiro, in un'...Contro di lui ho giocato più volte, tanti derby Inter -di fronte. Sheva era un attaccante ... Andres, architetto dello studio milanese MA2A, Luca Monica , uno dei più importanti manager ... Milan, Cordoba: “Shevchenko era un attaccante molto completo” Solvencia en una estupenda remontada que recuperó las aspiraciones en el mundial del vigente subcampeón y dejó fuera de Qatar 2022 a Canadá ...Intervistato dai colleghi di Affari Italiani, Ivan Ramiro Cordoba, ex-difensore dell'Inter, ha speso delle parole al miele per Andriy Shevchenko, vecchio bomber del Milan di Ancelotti. Ecco le sue ...