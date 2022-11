Micol Incorvaia | Giaele rivela che Patrizia e Wilma sparlavano di lei

Wilma Goich, l'amore per Daniele Dal Moro e la gelosia perWilma Goich, 77 anni, aveva già sottolineato come tra lei e Daniele Dal Moro , 32 anni, si fosse creato un rapporto ...Gli attacchi al GF Vip subiti da, soprattutto da parte di alcune Vippone più grandi, hanno ormai raggiunto livelli vergognosi al punto da far scendere in campo anche un'associazione a tutela delle donne. In queste ...Nelle ultime ore, dopo le due concorrenti del Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno attaccato Micol Incorvaia. In sua difesa è scesa in campo la sorella Clizia. Dopo gli attacchi ...Nella casa del Grande Fratello Vip di liti furiose e incomprensioni ne abbiamo viste tante. Ora a finire nel mirino delle critiche è una delle ...