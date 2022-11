Meteo | domenica ancora rischio alluvioni | dove potrebbero colpire

- - > 27 nov 07:58 Prorogata fino alle 18 l'allertain Campania La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 18 dil'avviso di allertasu Ischia, sulla zona ...Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi,27 novembre, al mattino avremo cieli pressoché sereni sull'intero territorio regionale, fatta eccezione per qualche nube nelle valli interne e per il transito di qualche innocua velatura. ...Si registra assenza di precipitazioni. Meteo L'Aquila 3 giorni Domenica 27 Novembre: giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà ...Domenica di allerta meteo arancione per il messinese tirrenico e ionico, ma anche per la Sicilia Orientale. Allerta gialla, invece, ...