Messi come Maradona | la Pulce eguaglia due traguardi del Pibe de Oro

(Di domenica 27 novembre 2022) Il Mondiale è entrato ormai nel vivo: si stanno disputando le gare valide per la seconda giornata della Coppa del Mondo e ci sono già i primi verdetti. Il Gruppo C, ieri, ha visto tra le altre affrontarsi Argentina eco: la nazionale dell’azzurro Hirving Lozano non ha potuto fare nulla contro il genio di Leoche ha guidato l’Argentina verso la vittoria. Lionel(Photo by Dan Mullan/Getty Images) Argentina,L’Argentina ha vinto grazie a Leoe,ogni volta, parte il solito paragone (abbastanza inutile) tra lae Diego Armando. Questa volta, però, i due vengono accostati per qualcosa che riguarda solo numeri statistici. L’attuale 10 argentino ...

abbiamo appurato ieri, se non giochi bene non sempre spuntadal cespuglio. La Germania non è il Bayern Monaco, mi piace pochissimo, se insieme ci mettiamo l'adrenalina di quello che si ...Ora pere compagni ci sarà da lavorare sodo per passare alla fase ad eliminazione diretta. ...l' Argentina , i tedeschi portano il risultato dalla loro parte grazie ad un calcio di rigore di ...Tari, in Italia Caserta è fra quelli messi meglio in mezzo a quelli messi peggio. O, se preferite, siamo fra quelli messi meno peggio. Lo certifica, misura e documenta ...Al gol di Lionel Messi contro il Messico, Lele Adani è "esploso" in telecronaca, suscitando critiche sui social: "Insopportabile e imbarazzante".