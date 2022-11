Messa oggi domenica 27 novembre in tv su TV2000 | canale | orario e diretta streaming

(Di domenica 27 novembre 2022) Il programma della Santache sarà trassu27. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento per la Santa. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19 IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santaore 20:00 – Il Santo Rosario IL PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA RAI UNO PROGRAMMACINQUE SportFace.

