Mercoledì | Jenna Ortega spiega perché non ha chiesto consigli a Christina Ricci

Leggi su screenworld

(Di domenica 27 novembre 2022)hatonon haper la costruzione del personaggio diAddams in, che segna il debutto di Tim Burton nel mondo della serialità targata Netflix.ha interpretatonei due film diretti da Barry Sonnenfeld nel 1991 e nel 1993 e ha passato il testimone ache, considerata la condivisione del set, avrebbe potuto chiedere uno alla sua collega. Come riportato da Collider, la protagonista della serie Netflix ha raccontato: “Sul set non abbiamo mai parlato del personaggio di. Non ...