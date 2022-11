Mercato Napoli | ci sono otto nomi nella lista di Giuntoli

Commenta per primo Con il campionato fermo e ilancora chiuso, è tempo di pensare ai contratti che vanno risistemati. Tra questi, in casa, ci sono Lobotka e Rrahmani . Stando a quanto scrive oggi Il Mattino , infatti, saranno ...... Milan, Fiorentina eDb Torino 27/08/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus - Roma / ..., giocatori in peggioramento, l'assenza di Dybala e anche la tournée in Giappone, di cui il ...I rossoneri avrebbero intenzione di cedere tre giocatori ma non è detto che riusciranno a farlo. Paolo Maldini e Ricky Massara pensano a come rafforzare la squadra che ha raccolto il divario di 8 punt ...Dalla scorsa sessione di mercato al centro delle trattative del Napoli c'è stata la ricerca di un nuovo portiere che potesse sostituire l'uscente Ospina.