“Memoria vivente” | progetto presentato a Bari Anpi

(Di domenica 27 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: È statosabato 26 novembre 2022, nel Museo Civico di(Strada Sagges 13), ilresistente. Vite pugliesi per la democrazia» promosso dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato provinciale di, ammesso al bando della Regione Puglia «Un viaggio nella», per la promozione e la valorizzazione dei luoghi delladel Novecento e degli archivi storici della Puglia, in coerenza con gli obiettivi della Legge regionale n. 10/2020. Ildi riordino, schedatura e digitalizzazione delle oltre mille schede di partigiani die provincia iscritti all’a partire dal 1946 è ...

Noi Notizie

... annoverando nel collegio cardinalizio, lo ha definito "Martire" per i quasi 30 anni di ... attraverso un loro tratto tipico: la vicinanza, adoperandosi per il bene comune, oggi nella......mimati e cantati della tradizione orale del lago di Bolsena sono rigorosamente appresi a, ... La prossima uscita sarà in occasione della rinnovata edizione del Presepeche si svolgerà nel ... "Memoria vivente": progetto presentato a Bari È stato presentato sabato 26 novembre 2022, nel Museo Civico di Bari (Strada Sagges 13), il progetto «Memoria resistente. Vite pugliesi per la democrazia» promosso dall’Associazione Nazionale Partigia ...