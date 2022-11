Mazzata sui mezzi pubblici a Milano | di quanto aumenta il biglietto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) Una grande festa quella preparata ieri mattina in viale Argonne per l'apertura della prima tratta della nuova M4 che per ora collegherà l'aeroporto di Linate al centro città. Ma da festeggiare non c'è molto: sia perché le fermate fruibili sono appena sei sia perché l'assessore Censi ha confermato che l'aumento deldi 20 centesimi sarà presto realtà. I lavori per la M4 erano iniziati dieci anni fa. L'entusiasmo dell'amministrazione comunale ieri era tanto, anche se le stazioni pronte e finite sono poche. Quelle ad oggi aperte al pubblico sono appunto sei: Dateo, Li nate, Repetti, Susa, Argonne e Forlanini. Il completamento della linea è previsto per l'autunno del 2024. Escludendo naturalmente l'ipotesi che non subentrino altri intoppi e ritardi di vario genere. In occasione della speciale inaugurazione il Comune diha deciso di ...