Maurizio Costanzo | parole pesanti rivolte a Serena Bortone | “Se ha un briciolo di umanità…”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 27 novembre 2022)è intervenuto sulla tanto chiacchierata e spinosa vicenda che riguarda Memo Remigi che sta facendo tanto discutere l’opinione pubblica riguardo la famosa palpatina sul fondoschiena dell’ex cantante dei Gazosa e che è stata ripresa dalle telecamere di Oggi è un altro giorno, aprendo la strada a tante polemiche verso Remigi che si è trovato nella bufera mediatica. Ricordate la bufera mediatica scatenatasi ai danni di Memo Remigi? È finito al centro del ciclone mediatico per una spiacevole situazione capitata proprio in diretta televisiva durante un programma di Rai1: Oggi è un altro giorno condotto da, Remigi fa parte già da due stagioni del cast fisso. I vertici Rai hanno deciso di sospendere il cantante per il gesto inopportuno e sgradevole ai danni di Jessica ...