Marocco | chi è Walid Regragui | il ct last minute scelto al posto di Mazzarri e cresciuto con il mito di Rudi Garcia

(Di domenica 27 novembre 2022) Ai Mondiali di Qatar 2022 ilfattoquotidiano.it tifa: le ragioni della nostra iniziativa (leggi) ————————————– La storia è singolare ma non inedita. Perché in un afoso pomeriggio di agosto ildecide di mettere un punto alla situazione. Federazione e commissario tecnico hanno una visione inconciliabile del futuro prossimo. O almeno così c’è scritto sul comunicato ufficiale che viene spedito ai giornalisti. La verità è leggermente più complessa. Lo spogliatoio della Nazionale è spaccato. I giocatori più rappresentativi sono sul piede di guerra. La delusione per l’eliminazione ai quarti di finale nell’ultima Coppa d’Africa non è mai evaporata del tutto. La Federazione parla a lungo con il ct e poi prende la sua decisione: Vahid Halilhodzic deve essere allontanato. Non è una sorpresa per nessuno. Neanche per il tecnico bosniaco. Anzi, per ...