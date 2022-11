Marocco | Bono spiega la sua assenza | “Ho avuto le vertigini prima dell’inizio della gara”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) Il portiere del, Yassine Bounou, a pochi minuti dal fischio d’iniziodei Mondiali di Qatar 2022, è stato costretto a dare forfait lasciando spazio al compagno Munir. Poco dopo aver cantato l’inno l’estremo difensore del Siviglia è corso in ospedale per ricevere le cure mediche e, qualche minuto fa, hato cosa sia successo ai microfoni di una tv pubblica marocchina Snrt: “Ho preso delle medicine epartita hole. E siccome non volevamo cambiare durante il match, abbiamo preso la decisione giocare la partita con il mio sostituto e grazie a Dio è andato tutto bene. Non ho potuto vedere la partita perché ero in ospedale. Houn infortunio durante la ...