Margot Robbie su The Wolf of Wall Street | Ho bevuto due shot di tequila prima della scena di nudo

(Di domenica 27 novembre 2022) Secondo quanto riportato dal Daily Mirror,avrebbe ammesso di averduedididi Theofha avuto bisogno di un po' di coraggio liquido per girare l'iconicadiin Theofdi Martin Scorsese: a rivelarlo sarebbe stata la stessa attrice durante la registrazione di BAFTA: A Life In Pictures. Il Daily Mirror ha riferito che durante l'episodio dedicato alladel suddetto show, l'attrice australiana ha rivelato che cosa è accaduto dietro le ...

Io Donna

Nella "mappa delle star di Hollywood" appaiono John Cena e, due star della Suicide Squad che James Gunn ha girato per la concorrenza. Abbiamo avuto un'ulteriore conferma poi che Batman ...La regista di Barbie ha rivelato che il progetto la terrorizzava, ma allo stesso tempo quel terrore l'ha spinta ad accettare la ... Margot Robbie e la pettinatura con il fiocco bon ton (aspettando Natale) La celebre attrice ha detto che in occasione di una scena di nudo con DiCaprio avrebbe allentato così la tensione.Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Margot Robbie avrebbe ammesso di aver bevuto due shot di tequila prima della scena di nudo di The Wolf of Wall Street.