DiLei

In estrema sintesi, questi ultimi sostengono che la madre abbia rinunciato alla eredità della loro nonna,Caracciolo , vedova di Gianni, mentre Margherita ritiene che l'accordo con ...Calasso, non va dimenticato, è molto vicino a sua sorella, moglie dell'avvocato. A queste altezze i piccolo borghesi boccheggiano". Tutti quelli che di mestiere fanno interviste, in ... Marella Agnelli, la storia di un’icona divisa tra l’amore e il dolore Marella Agnelli, moglie del celebre Avvocato, è stata una vera e propria icona di stile che ha coltivato la sua passione per l’arte ma anche dovuto affrontare tante prove difficili ...Dal 2 novembre al 5 febbraio 2023 gli spazi della collezione permanente della Pinacoteca Agnelli ospitano la mostra Tiepolo x Starling, la seconda edizione di Beyond The Collection, curata da Sarah Co ...