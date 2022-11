Maratona Firenze 2022 | risultati e classifica Doppietta etiope | in trionfo Kebebe e Baysa

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) LaMarathonè andata in archivio a Piazza del Duomo con unafirmata da Debele Fikadu Kebele tra gli uomini e da Tesema Atsede Bayisa tra le donne. Sono stati 6496 alla fine gli atleti partiti, rispetto ai 7500 iscritti. Edizione di alto livello al maschile, con Kebele che si è imposto in 2 ore, 8 minuti e 45? sfiorando il record assoluto della manifestazione (a soli 5? dal tempo del keniota James Rutto nel 2006) e precedendo sul podio il rappresentante del Kenya Samuel Lomoi (2 ore e 9 minuti) ed il bahrainiano Ibrahim Abdi Abdo (2 ore, 10 minuti e 58?). Migliore degli italiani Khalid Jbari, 7° in 2 ore, 21 minuti e 32?, appena fuori dalla top10 Andrea Soffientini in 2 ore, 26 minuti e 36?. Secondo miglior crono di sempre (alle spalle dell’israeliana Lonah Chemtai Salpeter in 2 ore, 24 ...