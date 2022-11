Manovra | obbligo Pos solo sopra i 60 euro Fisco | tre aliquote Irpef e quoziente familiare

Nuovi dettagli sullache il governo Meloni porterà a partire da domani in Parlamento. Come rivelato da Il ...da 30 a 60 euro del limite oltre il quale i commercianti sono esentati dall'...di fattura e stretta fiscale per le vendite online a partire dal primo luglio 2023. Nella bozza dellacircolata ieri è previsto per i soggetti passivi Iva che facilitano le vendite nei ...Sale da 30 a 60 euro il limite oltre il quale i commercianti sono esentati dall'obbligo pos, vale a dire di consentire il pagamento con carte e bancomat.Nell'ultima bozza c'è l'esenzione Imu per le case occupate..Nuova stretta fiscale sulle vendite online: ci sarà l'obbligo di fattura. I commercianti non saranno obbligati a consentire i pagamenti con ...