Majorino | “Incontrerò Gori | punto di riferimento della politica che pensa globalmente e agisce localmente”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 27 novembre 2022) “Dopo la presenza all’inaugurazioneM4, infrastruttura fondamentale per lo sviluppo dell’area metropolitana milanese e più in generalepiù vasta “regione urbana”, sabato pomeriggio ho prima incontrato a Cremona il Sindaco Gianluca Galimberti. È stata l’occasione per un confronto sui temi essenziali riguardanti lo sviluppo delle nostre comunità. A seguire sono andato a trovare Andrea Furegato, il Sindaco di Lodi autore di un vero e proprio miracolo politico”. Dichiara il candidato PresidenteRegione Lombardia per il Partito Democratico Pierfrancesco. “Domenica proseguirò gli incontri vedendo nella mattinata i Radicali e a seguire farò visita a Bergamo a Giorgiodiassoluto sul piano...