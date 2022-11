Ma il fidanzato? | Suor Cristina | la risposta che gela la Toffanin 

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) Oggi a gran richiestaScuccia, che tutti abbiamo conosciuto comea The Voice, è tornata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. E ha raccontato come ha vissuto il clamore mediatico dopo la rinuncia al velo annunciata in tv: "Mi sono liberata di un peso, sto bene ora". Quando la conduttrice le ha chiesto come sta ora e cosa fa di diverso da prima, lei ha confessato: "Sono andata a ballare". "Sei andata davvero?", ha chiesto la Toffanin. E lei: "Certo sì". "Ma il? Siamo tutti curiosi", ha continuato la Toffanin. Eha ribattuto spontaneamente: "Piano piano. Sicuramente c'è qualcuno che ci prova, mi guarda, ma voglio andar piano. Devo ancora metabolizzare". "E questo piercing?", ha chiesto poi la conduttrice. "E vabbè, avevo tolto il velo, che sarà ...