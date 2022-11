Globalist.it

...Volodymyr, è che viola i principi classici del processo negoziale. Soprattutto quando si parla con il gigante russo. Beh, non si possono proporre condizioni in anticipo", ha detto......successore di, era uno dei pochi a non essere sotto l'influenza russa". Intanto, a Kiev 130mila persone sono senza elettricità . L'Ucraina ricorda l'Holodomor, e il presidente... Lukashenko a Zelensky: “Con la Russia non si chiedono pre-condizioni per trattare” Si estende un giallo sulla morte del ministro degli Esteri della Bielorussia, che tra l’altro era considerato un possibile successore di Lukashenko, Vladimir Makei, che lunedì aveva in programma un in ...Il mistero della morte del ministero degli Esteri della Bielorussia, era considerato un possibile successore di Lukashenko ...