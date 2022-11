Luciana Littizzetto ha un marito? Chi sono i suoi figli? Tutto sulla sua vita privata

Stasera - domenica 27 novembre 2022 - nuovo appuntamento con Che Tempo che Fa , il programma condotto da Fabio Fazio , cone Filippa Lagerbåck . La puntata va in onda come sempre alle 20.00 su Rai3 . Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi : Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 27 novembre ...Come sempre con il conduttore ritroveremo, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ma ...Appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.Bono degli U2, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il CT della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini: sono solo alcuni degli ospiti che domenica 27 novembre su Rai 3 alle 20.0 ...