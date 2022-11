Lombardia | Letizia Moratti presenta la lista | dentro anche ex di centrodestra

(Di domenica 27 novembre 2022) C’erano oltre 300 persone questa mattina al Palazzo delle Stelline di Milano dove è statata lacivica che porta il nome di, emanazione dell’associazione ‘Migliore’ che vede tra i fondatori il consigliere regionale dellaManfredi Palmeri. Oltre agli ex leghisti Gianmarco Senna e Davide Boni, ex presidente del Consiglio regionale, c’eral’ormai ex azzurra Valentina Aprea, fuoriuscita recentemente da Forza Italia dopo la mancata nomina a sottosegretario e oggi pronta ad appoggiare. L’ex vicepresidente di Regioneè arrivata al Palazzo delle Stelline accompagnata dai suoi collaboratori, dall’imprenditore Tiziano Mariani, suo consulente ed editore di Radio ...

'Non posso e non voglio tirarmi indietro'. Lo ha chiaritoMoratti, candidata alle prossime elezioni regionali incon il Terzo Polo, spiegando di essere 'nella condizione di impegnarmi per il bene collettivo'. 'Scelta che nel cuore sento ...C'erano oltre 300 persone questa mattina al Palazzo delle Stelline di Milano dove è stata presentata la lista civica che porta il nome diMoratti, emanazione dell'associazione 'Migliore' che vede tra i fondatori il consigliere regionale dellaManfredi Palmeri. Oltre agli ex leghisti Gianmarco Senna e Davide ...C’erano oltre 300 persone questa mattina al Palazzo delle Stelline di Milano dove è stata presentata la lista civica che porta il nome di Letizia Moratti, emanazione dell’associazione ‘Lombardia Migli ..."Sono nella condizione di impegnarmi per il bene collettivo e non posso e non voglio tirarmi indietro": Così Letizia Moratti, candidata alle regionali in Lombardia, durante la presentazione "Verso una ...