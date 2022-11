Liverpool e Manchester United | dietro la messa in vendita di due colossi

La Gazzetta dello Sport

Dopo il, ilUnited. Nel giro di qualche giorno, sono stati messi in vendita due dei club più gloriosi al mondo, due dei marchi più brillanti di quella macchina di spettacolo e soldi che è ...Su di lui c'erano già gli occhi diUnited , ma ora, come riportato dal Sun , si inseriscono anche West Ham e Everton . I due club sono interessati a Duran: si allunga la lista ... Un Parco troppo piccolo per i Principi: il Psg litiga con Parigi e cerca casa Il principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal ha parlato della possibilità di portare Cristiano Ronaldo nel campionato saudita: “Chi non lo vorrebbe Lui e Messi… Leggi ...Possibile futuro in Arabia Saudita per CR7, l'Al-Nassr offre un triennale da 215 milioni Possibile futuro in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dalla CBS, infatti, l'Al-Nas ...