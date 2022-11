LIVE Virtus Bologna-Brindisi | Serie A basket in DIRETTA | si comincia!

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti allascritta di, match valido per l’ottava giornata della stagione regolare dellaA 2022-2023 di! La palla a due è in programma tra 20 minuti al PalaDozza. Buongiorno a tutti e benvenuti allascritta di, match valido per l’ottava giornata della stagione regolare dellaA 2022-2023 di! La palla a due è in programma per questo pomeriggio alle ore 18:10 al PalaDozza. Dopo le due sconfitte in Eurolega contro il Panathinaikos e l’Anadolu ...