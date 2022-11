LIVE Treviso-Olimpia Milano 45-58 | Serie A basket in DIRETTA | milanesi provano a scappare via con le triple

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-64 Due su due ai liberi per Cabarrot 56-62 Uno su due ai liberi per Banks ea -6 55-62 Tripla di Sorokas edi nuovo completamente in partita!! 52-62 Due su due ai liberi per Banks 50-62 Canestro di Mitrou-Long 50-60 E’ il solito Banks a tenere viva la squadra di casa 48-60 Canestro di Hall 48-58 Tripla di Iroegbu eche non molla! 45-58 Canestro di Iroegbu 43-58 Tripla di Mitrou-Long! 43-55 Biligha a segno per43-53 Canestro di Cooke e nuovo -10 per41-53 Zero su due ai liberi per Cooke 41-53 Tripla di Banks che cerca di tenere viva! 38-53 Tripla di Mitrou-Long eche scappa via sul +15! 38-50 Tripla di Billy Baron! 38-47 Due su due ai ...