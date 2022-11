LIVE Treviso-Olimpia Milano 16-26 | Serie A basket in DIRETTA | milanesi tentano la fuga | i veneti resistono

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-31 Tripla di Banks etorna a -5 da!!! 23-31 Canestro di Sorokas, conche da qualche minuto ha abbassato le sue percentuali al tiro 21-31 Risponde subito da oltre l’arco Deshaun Thomas!! 21-28 Tripla di Simioni! 18-28 Due su due ai liberi per Biligha per smuovere il tabellino di18-26 Canestro di Banks e parziale di 8-0 pera cavallo dei due quarti 16-26 Palla persae in contropiede tripla di Sarto e si chiude cosi il primo quarto 13-26 Rispondecon la tripla di Zanelli 10-26 Tripla di Thomas e massimo vantaggio! 10-23 Tripla per Baldasso! 10-20 Uno su due ai liberi per Zanelli 9-20 A segno il libero aggiuntivo 9-19 ...