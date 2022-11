LIVE Spagna-Germania 1-1 | Mondiali 2022 in DIRETTA | Fullkrug risponde a Morata | sei minuti di recupero

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLEDI90+3? Sule prova ad allargare verso Hofmann, Carvajal non si accorge di essere solo e regale un calcio d’angolo alla squadra di Flick. 90+2? Situazione nel girone:prima a 4 punti, Costa Rica e Giappone a 3,ultima a 1. Se dovesse finire così questa partita nessun verdetto dopo 180, l’ultima giornata sarà decisiva. 90+1? Seidi! 90?prodigioso di Schlotterbeck che interviene con tempo perfetto suche stava per tirare in porta da posizione defilata dopo l’imbucata perfetta di Williams. 89? Anticipato Sané, torna in possesso la. 87? ...

2022 - 11 - 27 16:04:58 Dove vederla La partita verrà trasmessasu Rai 1 a partire dalle ore ... 2022 - 11 - 27 15:57:59 Le probabili formazioni(4 - 3 - 3): Unai Simon; Azpilcueta, Rodri, ...Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA:- GERMANIA 1 - 0 (2'T) SECONDO TEMPO 31' Possesso palla dellache cerca di abbassare i ritmi 30' ...Arriva il gol del vantaggio per la Spagna con una splendida esecuzione di Alvaro Morata entrato in campo da pochissimi minuti. Suggerimento perfetto di Jordi Alba dalla sinistra e tocco sotto con ...Spagna-Germania 0-0 all’intervallo della partita valida per il campionato del mondo in Qatar 2022. Sono stati 45 minuti tutt'altro che noiosi con le due formazioni che si sono fronteggiate senza esclu ...